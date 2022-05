Wanderer machten grausigen Fund: Nun ist klar, wer die Leiche im Zelt war

Ende April fanden Wanderer eine skelettierte Leiche in einem Zelt in Tirol. Nun ist klar, wer der Tote war.

09.05.2022 | Stand: 14:35 Uhr

Endlich Gewissheit: Nachdem ein Wanderer Ende April eine skelettierte Leiche in einem Zelt in der Martinswand in Tirol gefunden hatte, weiß die Polizei nun, wer der Tote ist.

Es handelt sich um einen im Jahr 1963 geborenen Österreicher. Der Mann dürfte bereits vor mehreren Jahren verstorben sein. Es gibt keine Indizien auf Fremdverschulden, heißt es im Polizeibericht. Die komplette Erstmeldung lesen Sie hier.

Wo liegt die Martinswand?

Die markante Martinswand (an der Oberkante etwa 1200 Meter noch) bildet den südwestlichen Abschluss des Hechenbergs in der Marktgemeinde Zirl nahe Innsbruck. Die Bergwand ist der etwa 600 Meter freie Abbruch des Kleinen Wandkopf (1346 Meter. Sie ist ein Naturschutzgebiet, aber auch ein beliebtes Klettergebiet.

