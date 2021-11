22 Anzeigen bei illegalem Krampussauftritt

In Lienz haben sich mehrere Krampusse trotz des Lockdowns getroffen. Auch zahlreiche Schaulustige waren vor Ort. Die Polizei löste die Veranstaltung auf.

29.11.2021 | Stand: 11:23 Uhr

Am Samstagabend ist es im österreichischen Lienz trotz des derzeitigen Corona-Lockdowns zu einer illegalen Zusammenkunft von Krampussen und Schaulustigen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verhinderten sie durch starke Präsenz eine größere Menschenansammlung.

Polizei erstattet zahlreiche Anzeigen

Acht Krampusse und elf Schaulustige erhielten Anzeigen wegen Missachtung der Ausgangsbeschränkungen. In drei Fällen wurde zudem aufgrund der Organisation einer unzulässigen Zusammenkunft Anzeige erstattet.

Die Polizei kündigte an, auch in den nächsten Tagen und am kommenden Wochenende konsequent gegen unerlaubte Veranstaltungen in Osttirol vorzugehen.

