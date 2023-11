Männer prügeln 39-Jährigen in Tirol krankenhausreif und zerstören sein Handy

Ein 21-Jähriger hat einen 39-Jährigen in Lienz in Tirol krankenhausreif geschlagen. Die Polizei konnte der Verletzte aus diesem Grund nicht selbst rufen.

21.11.2023 | Stand: 21:52 Uhr

Am Johannesplatz in Lienz ( Tirol) haben sich am Samstag gegen 4 Uhr drei Männer im Alter von 21, 30 und 39 Jahren gestritten. Der 39-Jährige musste danach ins Krankenhaus eingeliefert werden, teilt die Polizei mit. Demnach verpasste der 21-Jährige dem Älteren einen Schlag ins Gesicht, wodurch dieser schwer verletzt wurde.

Nach Körperverletzung in Tirol: 30-Jähriger entreißt dem Verletzten das Handy

Als der Verletzte mit seinem Handy die Polizei rufen wollte, entriss ihm der 30-Jährige das Smartphone und zerstörte es. Der Rettungsdienst brachte ihn später ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zu dem Vorfall.

