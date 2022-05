Ein siebenjähriger hat sich in Lienz bei einer Kollision mit einem Radfahrer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam ist noch unklar, die Polizei sucht Zeugen.

12.05.2022 | Stand: 11:28 Uhr

In Lienz ( Tirol) ist am Mittwochnachmittag ein 54-jähriger Radfahrer mit einem siebenjährigen Jungen kollidiert. Laut Angaben der Polizei war der Radfahrer gegen 16:45 Uhr mit seinem Rennrad im Schritttempo durch die Fußgängerzone am Hauptplatz in Richtung Johannesplatz gefahren. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er dabei in der Andrä-Kranz-Gasse auf dem Gehweg mit dem 7-Jährigen zusammen.

Lienz: Siebenjähriger bei Kollision mit Fahrradfahrer verletzt

Durch die Kollision stürzte der Junge und verletzte sich dabei. Er begab sich danach mit seinen Eltern selbständig in ärztliche Behandlung. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt. Der Radfahrer kam bei dem Zusammenstoß nicht zu Fall und erlitt auch keine Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei bei der Polizei Lienz unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 059133-7230.

Erst am Dienstag war eine Sechsjährige bei einem Unfall in Bregenz schwer verletzt worden.

