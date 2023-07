Lkw rollt Hang hinunter - Fahrer kann gerade noch herausspringen

Ein Lkw-Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig abspringen, bevor sein Fahrzeug auf der Gletscherstraße in Sölden 40 Meter in die Tiefe stürzte. Wie es dazu kam.

07.07.2023 | Stand: 17:54 Uhr

Am Freitag hat ein Österreicher auf der Gletscherstraße in Sölden seinen Anhänger abgekoppelt. Dabei kam es jedoch zu technischen Schwierigkeiten, berichtete die Polizei. Also verließ der 43-Jährige die Fahrerkabine, um den Anhänger manuell abzukoppeln.

Als der Anhänger vollständig abgekoppelt war, geriet der Lkw in Bewegung und rollte direkt auf den steilen Berghang zu. Der Österreicher versuchte noch die Handbremse in der Fahrerkabine anzuziehen, jedoch begann der Lkw bereits den Abhang hinunter zu rollen. Der 43-Jährige konnte noch rechtzeitig vom Lkw abspringen, bevor dieser ca. 30-40 Meter im Berghang unter der Straße zu liegen kam.

Österreicher springt aus Lkw, bevor der in die Tiefe rollt

Durch den Absprung verletzte sich der Mann am linken Unterschenkel. Eine ärztliche Versorgung vor Ort wurde nicht benötigt. Am Lkw entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr sicherte den Lastwagen, ein Abschleppunternehmen barg ihn anschließend.

