Lkw mit 66 Mängeln auf A14 bei Rankweil angehalten

Die Polizei hat einen Lkw mit 66 technischen Mängeln auf der A14 bei Rankweil angehalten. Fehlende Stoßdämpfer und kaputte Bremsen waren nur ein Teil davon.

03.12.2021 | Stand: 10:56 Uhr

Die Bregenzer Polizei wurde am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Rheintalautobahn A14 im Bereich der Gemeinde Rankweil auf einen Kleinlaster in offensichtlich desolatem Zustand aufmerksam. Sie hielten den Fahrer an und kontrollierten den Lkw. Dabei stellten die Beamten 66 technische Mängel an dem aus Polen stammenden Fahrzeug fest, berichtet die Polizei.

Lkw auf der A14 angehalten: Diese Mängel wurden festgestellt

In zwölf Fällen davon bestand Gefahr in Verzug, also eine akute Gefährdung der Verkehrssicherheit. Das waren die gravierendsten Mängel:

keine ausreichende Bremswirkung der Betriebsbremse

ausgeschlagene Bremssattelführungen

keine funktionierende Feststellbremse

lose Batterie

gebrochene Scharniere an der Fahrertür

permanenter Öl- und Kühlwasserverlust

fehlende Stoßdämpfer

Dem 40-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Lkw untersagt und die Autokennzeichen abgenommen. Zur Sicherstellung des Verwaltungsstrafverfahrens erhob die Polizei eine vorläufige Sicherheitsleistung in Höhe von 3590 Euro.

