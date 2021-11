In Österreich soll im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein Lockdown für Ungeimpfte eingeführt werden.

12.11.2021 | Stand: 12:58 Uhr

In Österreich soll im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein Lockdown für Ungeimpfte eingeführt werden. Die entsprechenden Entscheidungen würden am Sonntag gefällt, kündigte Kanzler Alexander Schallenberg am Freitag angesichts stark steigender Infektionszahlen an.

Lesen Sie auch: Österreich ab Sonntag Hochrisikogebiet - was das fürs Kleinwalsertal und Tannheimer Tal bedeutet