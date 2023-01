Betrunkene 25-Jährige prallt mit Auto gegen Betonmauer

In Löruns (Vorarlberg) ist eine stark betrunkenen Autofahrerin erst gegen ein Verkehrszeichen und später gegen eine Betonmauer gefahren.

In dem österreichischen Ort Löruns in Vorarlberg ist eine junge Autofahrerin am Donnerstagabend gegen eine Betonmauer geprallt und wurde dabei verletzt. Laut Polizei war die 25-Jährige stark betrunken.

Vorarlberg: Betrunkene Autofahrerin kommt mehrmals von Fahrbahn ab

Die Autofahrerin war bereits zuvor auf ihrer Strecke von Bludenz nach Schruns vom Fahrstreifen abgekommen - dabei fuhr sie in ein Verkehrsschild. Nach Aussage der Beamten setzte die Frau ihre Fahrt jedoch ohne Anzuhalten fort.

Unfall in Löruns: Grad der Verletzungen noch ungeklärt

Später verlor die Autofahrerin erneut die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam wieder rechts von der Fahrbahn ab. Dieses Mal prallte sie gegen eine Betonwand. Der von der österreichischen Polizei durchgeführte Alkoholtest war positiv.

Wie schwer die 25-Jährige dabei verletzt wurde, ist laut Polizei bislang unklar. Am Auto entstand ein Totalschaden.

