Mann bedroht 17-jährigen Mopedfahrer in Lustenau mit einem Messer

Mit einem Messer versuchte ein Unbekannter in Lustenau in Vorarlberg, einen Mopedfahrer aufzuhalten. Der 17-Jährige flüchtete und alarmierte die Polizei.

04.04.2022 | Stand: 10:59 Uhr

Mit einem Messer hat ein Unbekannter einen Mopedfahrer am späten Sonntagabend in Lustenau in Österreich bedroht. Wie die Polizei berichtet, war der 17-Jährige mit seinem Moped in Richtung Süden unterwegs.

Auf Höhe des Seniorenheims in Lustenau betrat ein Mann die Straße und versuchte, den Fahrer aufzuhalten. Dabei hielt er ein Messer in der Hand, mit dem er laut Polizei in Richtung des 17-Jährigen deutete.

Lustenau: Polizei sucht nach dem unbekannten Mann

Der Mopedfahrer wendete und flüchtete in die entgegengesetzte Richtung. Anschließend verständigte er die Polizei. Der Unbekannte hat nach Angaben jungen Mannes schulterlange, dunkle Haare, unreine Haut, ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und wirkte verwahrlost. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und blaue Jeans.

Die Polizeiinspektion Lustenau bittet Menschen, die die Tat beobachtet oder den Mann gesehen haben, um Hinweise.

