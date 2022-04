Betrunkener 22-Jähriger ohne Führerschein baut Unfall in Lustenau - zwei Autos mit Totalschaden

In Lustenau in Vorarlberg hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht, bei dem vier Fahrzeuge und ein Baum beschädigt wurden.

17.04.2022 | Stand: 13:24 Uhr

In Lustenau in Vorarlberg hat ein betrunkener 22-jähriger Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hat der Fahrer um kurz vor drei Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit vier geparkten kollidiert. Der Aufprall war so heftig, dass bei zwei der geparkten Autos ein Totalschaden entstanden ist.

Der junge Autofahrer flüchtete daraufhin mit seinem schwer beschädigten Wagen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den jungen Mann stellen. Ein durchgeführter Alkoholtest schlug positiv an. Die Polizisten nahmen dem 22-Jährigen seinen Autoschlüssel ab. Bei den weiteren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der junge Mann keinen gültigen Führerschein besitzt.

