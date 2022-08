Bei einer Kontrolle in Lustenau in Vorarlberg hat sich ein betrunkener 25-Jähriger aggressiv verhalten. Er versuchte zudem, sich selbst zu verletzen.

25.08.2022 | Stand: 20:47 Uhr

Am Mittwochabend wurde die Polizei gegen 22.50 Uhr zu einem Streit zwischen einem betrunkenen Mann und drei Jugendlichen im Bereich der Kaiser-Franz-Josefstraße in Lustenau in Vorarlberg gerufen. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, trafen die Beamten vor Ort einen amtsbekannten 25-Jährigen aus Lustenau an. Dieser soll sich gegenüber der Polizei aufbrausend und aggressiv verhalten haben.

