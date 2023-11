Drei schwere Unfälle an einem Morgen in Vorarlberg

Am Mittwochmorgen kommt es in Lustenau, Hohenems und Bludenz (Vorarlberg) in kurzer Zeit zu drei Unfällen. Dabei werden drei Menschen zum Teil schwer verletzt.

22.11.2023 | Stand: 19:58 Uhr

Drei Unfälle haben sich am Mittwochmorgen zwischen Lustenau und Bludenz ( Vorarlberg) ereignet. Dabei wurden insgesamt drei Menschen zum Teil schwer verletzt.

Ein 63-Jähriger war laut Polizei mit seinem Pkw auf der Zellgasse in Lustenau in Richtung Lauterach unterwegs. Beim Schutzweg in Richtung Rasis Bündt überquerte ein 19-Jähriger zu Fuß die Straße. Der Autofahrer übersah den Fußgänger - der Pkw erfasste den 19-Jährigen. Er wurde daraufhin etwa drei Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. Ein Notarzt brachte den 19-Jährigen ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Auto prallt in Bludenz an Randstein und überschlägt sich

Eine 42-Jährige bog ebenfalls am Morgen mit ihrem Auto von der Montafonerstraße in die Brunnenfeldstraße in Bludenz ein. Ihr Wagen touchierte dabei die Bordsteinkante - kam daraufhin nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto kam am Ende einer steilen Böschung auf der Fahrerseite auf der Montafonerstraße zum Stehen.

Die Frau klemmte sich dabei den linken Fuß zwischen Fahrzeug und Fahrbahn ein. Auch sie wurde bei dem Unfall verletzt. Die Einsatzkräfte mussten den Pkw vor Ort anheben, um die 42-Jährige aus dem Fahrzeug zu befreien. Sie kam ins Krankenhaus Bludenz. Ein Alkoholtest reagierte bei der Frau allerdings positiv. Sie musste an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben. Die Straße wurde etwa eine halbe Stunde lang gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Pkw erfasst dunkel gekleideten E-Scooter-Fahrer in Hohenems

Kurze Zeit später kam es in Hohenems zu einem Zusammenstoß. Ein 60-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem E-Scooter im Kreisverkehr der Lustenauer Straße (L203) unterwegs. Zu der Zeit fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pkw von der Diepoldsauer Straße in den Kreisel ein. Die Frau übersah dabei den E-Scooter-Fahrer, der dunkel gekleidet war.

Das Auto erfasste den 60-Jährigen mit der Front. Bei der Kollision wurde der Mann schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst den Verletzten ins Landeskrankenhaus Hohenems. Ein Suchtmitteltest bei dem Mann reagierte übrigens positiv.

Weitere Nachrichten aus Österreich finden Sie hier.