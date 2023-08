Auto schanzt über Kreisverkehr - Fahrer flüchtet zu Fuß

Ein Auto fährt über einen Kreisverkehr in Lustenau und verunfallt mehrfach. Dann steigt der Fahrer aus, lässt das Auto stehen und flüchtet kurzerhand zu Fuß.

12.08.2023 | Stand: 14:26 Uhr

Ein Mann ist mit seinem Auto am frühen Samstagmorgen in Lustenau geradeaus über einen Kreisverkehr gefahren, verunfallt - und anschließend zu Fuß geflohen. Laut Polizei beobachteten Zeugen einen jungen Mann, der aus dem Unfallauto stieg.

Nachdem er über den kreisverkehr fuhr, ging es für den Fahrer weiter über den Gehweg und eine angrenzende Böschung hinunter. Am unteren Ende der Böschung blieb das Auto dann an einem Baum liegen. Ein Zeuge beobachtete, wie der Lenker, vermutlich ein 31-Jähriger aus Lustenau, nach dem Unfall aus dem Auto stieg und wegging.

Das Auto wurde beim Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Am Kreisverkehr entstand ein Flurschaden, außerdem wurden ein Busch und ein Baum beschädigt. Wie schwer der Lenker verletzt wurde, ist nicht bekannt. Am Airbag des Unfallfahrzeugs seien nur wenige Bluttropfen erkennbar, sodass die Polizei nicht von schweren Verletzungen ausgeht. Der Fahrzeughalter werde derzeit ermittelt, so die Polizei.

