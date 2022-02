Mächtiges Schneebrett: Tourengeher bergen 63-Jährigen aus Lawine

In Tirol wurde ein Skitourengeher am Sonntag von einer Lawine verschüttet. Andere Tourengeher sahen den Schneebrettabgang und reagierten sofort.

13.02.2022 | Stand: 19:54 Uhr

Der Alpinist konnte von den anderen Tourengehern aus der Lawine befreit werden. Nach einer Reanimation an der Unfallstelle wurde der Verletzte vmit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.

Schafseitenspitze: Schneebrettlawine von 1000 Meter Länge

Die Lawine in Tirol hatte der Tourengeher an der 2602 Meter hohen Schafseitenspitze im Wipptal gelöst. Die Schneebrettlawine brach am nordseitigen Gipfelhang auf einer Breite von 350m bis 400m und einer Länge von 1.000m ab. Andere Wintersportler, die in der Gegend unterwegs waren, blieben demnach unverletzt.

Am Samstag hatte eine Lawine am Kaunertaler Gletscher, ebenfalls in Tirol, eine 36-jährige Österreicherin mitgerissen. Ihr Begleiter schlug Alarm. Dank Airbag konnte sie nach Polizeiangaben schnell gefunden und geborgen werden. Sie war schwer verletzt worden.