Mädchen (3) stürzt beim Spielen fünf Meter tief in Lüftungsschacht

Tragischer Unfall in Vorarlberg: Nahe Hohenems fällt ein dreijähriges Mädchen fast fünf Meter tief in einen Schacht. Das Gitter hatte sich beim Spielen gelöst.

04.06.2022 | Stand: 10:25 Uhr

Bei einem tragischen Unfall in Klaus im Bundesland Vorarlberg ist ein dreijähriges Mädchen verletzt worden. Nahe der Schule hatte die Kleine mit mehreren Kindern gespielt, berichtet die Polizei. Offenbar hüpften die Kinder auf den Abdeckgittern eines Schachtes herum. Dabei löste sich eine der Abdeckungen.

Österreich: Mädchen stürzt in Schacht und wird verletzt

Während ein Kind noch im letzten Moment zur Seite springen konnte, stürzte das kleine Mädchen mitsamt dem Gitter in den etwa 4,8 Meter tiefen Lüftungsschacht, so die Polizei weiter. Ersthelfer konnten die Dreijährige bergen, anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Wie schwer das Mädchen verletzt wurde, ist laut Polizei unklar.

