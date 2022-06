Männer prügeln sich auf Parkplatz in Tirol

Zwei Deutsche haben sich in Tirol auf einem Parkplatz geprügelt. Das war der Grund für den Streit.

30.06.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Nahe Wildermieming in Tirol haben sich am Mittwochmorgen zwei Männer geprügelt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 36-jähriger Deutscher gegen 5.45 Uhr, wollte ein 36-jähriger Deutscher mit seinem Auto in Wildermieming auf der Mieminger Straße in Fahrtrichtung Osten fahrend, das Auto eines 55-jährigen Deutschen überholen. Der Mann musste den Überholvorgang jedoch verkehrsbedingt abbrechen.

Der 55-Jährige hielt sein Fahrzeug im Bereich der Bushaltestelle „Wildermieming Affenhausen“ an, um den hinter ihm fahrenden 36-Jährigen auf sein Fahrverhalten anzusprechen. Der 36-Jährige hielt sein Auto ebenfalls an, ging zum Fahrzeug des 55-Jährigen, attackierte diesen mit seinen Füßen und Fäusten und verließ dann mit seinem Fahrzeug den Tatort. Bei der Attacke zog sich der 55-Jährige Verletzungen unbestimmten Gades zu. Der 36-Jährige wurde von der Polizei ausgeforscht, er wird auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Weitere Meldungen aus Österreich lesen Sie hier.