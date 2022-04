Männer prügeln sich in Innsbruck - das ist der kuriose Grund

Ein Autofahrer wird an einer Ampel in Innsbruck plötzlich belästigt. Der Konflikt artet aus.

03.04.2022 | Stand: 09:06 Uhr

In Innsbruck ist am Samstag ein Konflikt ausgeartet. Gegen 5.20 Uhr hielt laut Polizeibericht ein 25-Jähriger an einer Ampel an.

Ein bisher unbekannter Täter versuchte plötzlich, auf der Beifahrerseite des Autos einzusteigen, was der Fahrer vorerst verhindern konnte.

Da er von dem Unbekannten weiter verbal provoziert wurde, stieg der Mann bei der nächsten Ampel aus seinem Auto und schlug dem Unbekannten in das Gesicht, berichtet die Polizei.

Daraufhin brachte der Unbekannte den Fahrer zu Fall und schlug ihm mehrmals ins Gesicht, wodurch sich de 25-Jährige neben Prellungen auch eine Jochbeinfraktur zuzog.

Die beiden Männer wurden von Passanten getrennt und der Autofahrer begab sich selbständig in die Klinik Innsbruck.

Lesen Sie auch

Skigebiet Kühtai und Hochzeiger Zwei Deutsche bei Skiunfall und Streit in Tirol schwer verletzt

Weitere Meldungen aus Österreich lesen Sie hier.