72-Jähriger verunglückt am Hohen Freschen

Ein Mann aus Dornbirn ist am Hohen Freschen abgestürzt. Er war als Wegewart unterwegs.

16.05.2022 | Stand: 14:02 Uhr

Am Hohen Freschen ist am Sonntag ein 72-Jähriger abgestürzt. Gegen 9 Uhr Uhr starteten der 72-Jährige und ein 73-jähriger Mann aus Dornbirn von der Unterfluhalpe in Richtung Hoher Freschen, berichtet die Vorarlberger Polizei. Als Wegewarte beabsichtigten sie den Zustand des alpinen Wanderweges "Binnelgrat".

Als der 73-jährige gegen 13.30 Uhr am Gipfel des Hohen Freschen ankam, befand sich sein Begleiter auf dem Weg etwa 50 Meter unterhalb des Gipfels. Der 73-Jährige wartete am Gipfel auf seinen Begleiter. Als dieser nach 15 Minuten noch nicht am Gipfel angekommen war, hielt sein Bergfreund Ausschau.

Als er seinen Begleiter nirgends sehen konnte, stieg der 73-jährige Richtung Binnel-Alpe und Unterfluh-Alpe ab und verständigte die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. Eine Suchmannschaft der Bergrettung Dornbirn wurde per Hubschrauber zum Gipfel des Hohen Freschens gebracht. Dort sahen die Bergretter fünf Meter unterhalb des Gipfels frische Rutschspuren in einem Schneefeld. Dem Spurenverlauf und der Absturzrichtung folgend fand ein Bergretter Gegenstände und anschließend den Vermissten regungslos auf. Der Spurenlage zufolge muss der 72-jährige auf dem Schneefeld ohne Fremdeinwirkung ausgerutscht und durch teilweise senkrechtes Gelände in Richtung Mellental, Gemeindegebiet Dornbirn, abgestürzt sein. Durch den Sturz erlitt der 72-Jährige tödliche Verletzungen und wurde mittels Taubergung vom Polizeihubschrauber Libelle geborgen.

Weitere Meldungen aus Österreich lesen Sie hier.