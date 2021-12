Mann bei Ski-Unfall in Kühtai verletzt

In Kühtai ist ein Niederländer mit einem Mädchen zusammengestoßen und hat sich dabei schwer an der Schulter verletzt.

26.12.2021 | Stand: 17:43 Uhr

In Kühtai ist am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 11.30 Uhr niederländischer Staatsbürger auf der Piste Nr 5 im Bereich der Kaiserbahn Bergstation in Kühtai von einer unbekannten Skifahrerin angefahren worden. Die Tiroler Polizei beschreibt das Mädchen wie folgt: etwa 14 Jahre alt, bekleidet mit einer pinkfarbenen Skihose, einer blauen Skijacke und einem hellblauen Helm; grüne Ski. Das Mädchen soll den 37-Jährigen von hinten angefahren haben, wodurch der Mann zu Sturz kam.

Das Mädchen verweilte noch einige Minuten beim Verunfallten, um zu helfen, verließ dann jedoch die Unfallstelle, ohne dass die Beteiligten ihre Daten bekanntgegeben hatten. Der Mann zog sich bei dem Unfall eine schwere Verletzung an der rechten Schulter zu und wurde von der Bergrettung Flaurling geborgen.

