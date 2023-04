Mann belästigt Zwölfjährige in Tirol

Ein Mann hat am Freitag ein Mädchen in Tirol belästigt. Die Zwölfjährige schaffte es jedoch zu fliehen. Wie die Polizei den Täter beschreibt.

22.04.2023 | Stand: 14:21 Uhr

Ein Mann hat ein zwölfjähriges Mädchen in Tirol sexuell belästigt. Das teilte die österreichische Polizei mit. Demnach versuchte der Mann am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr das Mädchen im Bereich der Arbesgasse in Hall in Tirol unsittlich zu berühren.

Die 12-Jährige begann zu schreien und flüchtete vor dem Mann.

So beschreibt die Polizei Tirol den Täter

Der Mann war laut Polizei 50 bis 60 Jahre alt und hatte lange weiße lockige Haare.

Während der Tat trug er eine dunkler Wintermütze und eine dunkelgrüne Winterjacke. Wer Hinweise zur Tat oder dem Verdächtigen geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Hall unter der Telefonnummer 0043 59133/7110 melden.