In Wattens in Tirol fuhr ein Autofahrer einem Jungen über's Bein, als dieser einen Zebrastreifen überquerte. Der Junge wurde schwer verletzt.

03.07.2023 | Stand: 18:41 Uhr

Am Montag Mittag, 3. Juli, ein 61-jähriger in Wattens in Tirol mit dem Auto über einen Zebrastreifen. Dabei stieß er mit einem 7-Jährigen zusammen.

Der Bub geriet mit dem Bein unter das linke Hinterrad des Fahrzeuges. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte den 7-Jährigen in die Klinik Innsbruck.

