Mann in Graz tötet nach Anruf bei der Polizei Bruder und Mutter

In Österreich hat ein 60-jähriger Mann unmittelbar nach einem Anruf bei der Polizei zwei Familienmitglieder und anschließend sich selbst getötet.

01.02.2022 | Stand: 09:47 Uhr

Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, kündigte der Mann die Tat in einem Telefonat mit der Polizei an. Die Beamten eilten zum Tatort in Graz, kamen aber zu spät. Sie fanden in einer Wohnung die Leichen des 58 Jahre alten Bruders des Mannes, der 81-jährigen Mutter sowie die des Anrufers.

Nach ersten Erkenntnissen lebten die beiden Brüder zusammen mit ihrer Mutter in der Wohnung. Der genaue Hergang sowie das Motiv waren zunächst unklar.

