Mann schlägt 21-Jährigem grundlos mit der Faust ins Gesicht

Ein Mann schlägt in einer Bar in Dornbirn (Vorarlberg) einem 21-Jährigen ins Gesicht. Und zwar ohne Grund. Nun sucht die Polizei den Täter.

07.07.2021 | Stand: 16:48 Uhr

Ein Unbekannter hat einen 21-Jährigen in einer Bar am Marktplatz in Dornbirn ( Vorarlberg) schwer verletzt. Der Täter schlug laut Polizei dem jungen Mann ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht.

Mann trägt schwarze Jacke und Kappe

Daraufhin verließ der Mann das Lokal. Er trug nach Angaben der Polizei eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Kappe. Zu der Zeit hielten sich mehrere Besucher in der Bar auf. Darum bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8140.

