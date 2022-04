Mann schlägt mit Buschmesser auf Nachbarn ein - schwer verletzt

Buschmesser-Attacke in Bregenz: Ein 38-Jähriger verletzte einen 45-jährigen Nachbarn schwer am Kopf. Dieser wollte ihn darum bitten, leiser Musik zu hören.

20.04.2022 | Stand: 07:17 Uhr

Am Dienstagabend (19. April 2022) gegen 22:20 Uhr fühlte sich ein 45-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in Bregenz durch den lauten Musiklärm seines Nachbarn gestört und klingelte an dessen Wohnungstüre. Der 38-jährige Nachbar öffnete die Türe und schlug dem 45-Jährigen unvermittelt mit einem Buschmesser (ca. 45 cm Klingenlänge) auf den Kopf wodurch dieser schwere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich erlitt.

Während sich das Opfer zu einer Nachbarin retten konnte, begab sich der Angreifer wieder zurück in seine Wohnung. Das Opfer wurde anschließend von den alarmierten Rettungskräften erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht. Der Täter, es handelt sich um einen 38-jährigen österreichischen Staatsangehörigen, öffnete trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizei seine Wohnung nicht und so musste die Türe von Spezialkräften gewaltsam geöffnet werden.

Im Inneren der Wohnung konnte der stark alkoholisierte Mann von der Polizei überwältigt und festgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung konnten die Tatwaffe, außerdem noch eine kleine Cannabis-Plantage sowie weitere Waffen festgestellt werden. Eine Befragung des Täters war aufgrund seiner starken Alkoholisierung bislang noch nicht möglich, teilte die Vorarlberger Polizei am Mittwochmorgen mit.

