Mann stürzt bei Veranstaltung in Tirol von Geländer

In Tirol ist ein Mann bei einer Veranstaltung von einem Geländer von einer Galerie gestürzt. Er wurde verletzt.

18.04.2022 | Stand: 10:13 Uhr

Bei einer Veranstaltung in Hopfgarten im Brixental ist ein 20-jähriger Österreicher in der Nacht auf Montag von der Galerie eines Veranstaltungssaales in den Festsaal gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kletterte der Mann am Geländer der Galerie herum, konnte sich schließlich nicht mehr festhalten und stützte auf einen Tisch unterhalb, wo er verletzt liegen blieb. Der Verletzte wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und in Folge von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein verbracht. Die Ermittlungen sind laufend.

