Mann stürzt Gries von Balkon ab - er versuchte noch, sich an einer Regenrinne festzuhalten

Bei einem Balkonsturz in Tirol ist ein 35 Jahre alter Mann verletzt worden.

06.03.2022 | Stand: 07:48 Uhr

Am 5. März 2022, gegen 20:40 Uhr setzte sich ein alkoholisierter 35-jähriger Niederländer am Balkon seiner Wohnung in Gries am Brenner auf die Balkonbrüstung, um eine Zigarette zu rauchen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte von der Brüstung. Der Mann versuchte noch sich an der Regenrinne festzuhalten, diese riss jedoch auf einer Länge von mehreren Metern ab und konnte den Sturz auf die etwa sechs Meter unter dem Balkon liegende Asphaltfläche nur etwas abbremsen. Ein Bekannter des Mannes, welcher sich auch auf dem Balkon befunden hatte, setzte einen Notruf ab. Der 35-Jährige wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.