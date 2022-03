Kassiererin mit Waffe bedroht: Polizei fahndet nach Tankstellen-Räuber

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein bisher unbekannter Mann eine Tankstelle überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein bisher unbekannter Mann eine Tankstelle in der Rheinstraße in Hard, im österreichischen Voralberg, überfallen. Der Täter bedrohte laut Angaben der Polizei die Angestellte gegen 3.21 Uhr mit einer Waffe und forderte Bargeld aus der Kasse. Nachdem die Frau das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Fußach. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.

Nach Überfall auf Tankstelle: Polizei fahndet nach Täter

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den mutmaßlichen Täter gesehen haben oder identifizieren können.

Der gesuchte Mann

ist zwischen 20 und 30 Jahre alt,

etwa 175 Zentimeter groß,

hat eine schlanke Statur,

war im Gesichtsbereich mit einem dunklen Tuch vermummt,

trug die Kapuze seines Sweaters über den Kopf gezogen.

Laut Polizei trug er zum Tatzeitpunkt einen grau/schwarzen Sweater und blaue Jeans mit zerrissenen Stellen im Beinbereich.

Hinweise sind an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer +43 (59133) 803333 erbeten. Die Polizei sichert zu, dass die Hinweise diskret und anonym behandelt werden.

