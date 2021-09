Ein Mann hat in Vorarlberg bei einer Einrichtung angekündigt, sich anzuzünden, weil er keine Aufenthaltsgenehmigung bekam. Die Polizei kann das verhindern.

15.09.2021 | Stand: 18:10 Uhr

Weil ein 36-Jähriger keine Aufenthaltsgenehmigung bekam, hat er am Mittwochmorgen bei einer sozialen Einrichtung telefonisch angekündigt, sich selbst anzünden zu wollen. Durch eine Fahndung gelang es Vorarlberger Polizeibeamten, den 36-Jährigen in Lochau an einer Tankstelle festzunehmen. Es kamen dabei keine Menschen zu Schaden. Die Polizei brachte den Mann in das Krankenhaus nach Rankweil.

