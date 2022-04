Radfahrer stürzt in Mariastein in Tirol schwer - Motorradfahrer finden ihn bewusstlos auf dem Gehweg

Auf dem Rückweg vom Gasthaus in Mariastein in Tirol ist ein Radfahrer verunglückt. Lebensgefährlich verletzt und blutend wurde er auf einen Gehweg gefunden.

25.04.2022 | Stand: 08:41 Uhr

Ein Radfahrer ist am Sonntagabend in Mariastein in Tirol schwer gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fanden zwei Motorradfahrer den 50-Jährigen bewusstlos mit einer stark blutenden Kopfwunde auf einem Gehsteig in der Gemeinde liegen.

Radunfall in Mariastein in Tirol: Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen

Die beiden Motorradfahrer begannen sofort den Mann zu reanimieren und setzten den Notruf ab. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Notarzthubschrauber in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.

Wie sich der Unfall ereignete, ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus Rumänien allein beteiligt gestürzt ist. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 50-Jährige vermutlich in alkoholisiertem Zustand aus einem nahegelegenen Gasthaus gekommen war und sich auf dem Heimweg befand.

