Tausende demonstrierten in Österreich gegen die Impfpflicht. Jetzt ist das Land im Lockdown. Doch die Corona-Leugnerinnen und -Leugner schmieden heimlich Pläne.

23.11.2021 | Stand: 13:15 Uhr

Österreich am Montag: Die Straßen Wiens sind leerer als sonst. Die Geschäfte haben zu, die Wirtshäuser auch. Die Polizei fährt Streife. Es wirkt, als würde die Stadt sich erholen nach dem, was hier am Wochenende los war.