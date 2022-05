Felbertauern Straße in Osttirol wegen Starkregens überschwemmt

Ein starkes Gewitter hat in Matrei in Osttirol für eine Überschwemmung der Felbertauern Straße gesorgt. Schuld hatte auch ein verstopftes Abflussrohr.

24.05.2022 | Stand: 08:51 Uhr

In Matrei in Osttirol ist es am Montagabend aufgrund eines heftigen Unwetters mit Platzregen und Hagel zu einer Verkehrsbehinderung gekommen. Wie die Beamten informieren, ereignete sich der Vorfall im Ortsteil Seblas - Brühl. Dort stieg der Wasserpegel des „Zoppetbaches“aufgrund des starken Regens an.

B108 kurzzeitig gesperrt wegen Überschwemmung

Da ein Abflussrohr mit Geröll und Geäst verstopft war, floss das Wasser schließlich über die Felbertauern Straße (B108). Dadurch wurde diese auf einer Breite von rund zehn Metern verschmutzt. Die Feuerwehr leitete das Wasser schließlich seitlich der Bundesstraße in einen rund 80 Meter entfernten Kanal ein. Im Zuge der Säuberung war die B108 für rund eine halbe Stunde lang nur einspurig befahrbar. Verletzt wurde niemand.

