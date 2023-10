Beim Arbeiten stürzt ein Dachdecker vom Dach der Weißenbachalm in Tirol. Er wird bei dem Unfall verletzt.

10.10.2023 | Stand: 21:30 Uhr

In Maurach am Achensee in Tirol ist ein 51-jähriger Dachdecker am Dienstag gegen 12.10 Uhr vom Dach der Weißenbachalm gestürzt. Laut Polizei zog er sich bei dem Arbeitsunfall Verletzungen zu.

Demnach blieb der Arbeiter beim Aufstehen mit einem Fuß in der obersten Reihe der Dachschindeln hängen und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte aus einer Höhe von drei Metern auf den Boden. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

