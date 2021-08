Zu einer ungewöhnlichen Rettung rückte die Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen in Tirol aus. Ein Kind blieb mit den Fingern im Badewannen-Abfluss stecken.

08.08.2021 | Stand: 09:04 Uhr

Zu einer ungewöhnlichen Rettung ist die Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen in Tirol am Samstagabend ausgerückt. Gegen 17.25 Uhr griff ein 2-jähriges Kind beim Baden in einer Badewanne mit Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger in den Abfluss. Das Kind blieb mit den Fingern im Abflussrohr stecken. Die Eltern konnten ihr Kind nicht befreien und riefen die Feuerwehr um Hilfe.

2-jähriges Kind bleibt mit Fingern im Abfluss der Badewanne stecken - Feuerwehr rückt an

Die Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen trennte gegen 18.25 Uhr den Abfluss aus der Badewanne heraus und übergab das Kind der Rettung. Im Rettungsfahrzeug konnte der Abfluss im Gesamten von den Fingern des 2-jährigen Kindes entfernt werden. Das Kind wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus Innsbruck gebracht.

Lesen Sie auch: Deutscher stirbt bei Absturz am Schwarzhorn bei Tschagguns