Ein 75-jähriger Deutscher hat sich bei einem-Treppensturz in einem Gastronomiebetrieb in Mayrhofen (Tirol) verletzt. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

05.08.2023 | Stand: 08:29 Uhr

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, war der Mann am Freitag (4. August 2023) gegen 19.45 Uhr auf dem Weg zu den Toiletten. Aus unbekannter Ursache stürzte über eine Stiege und blieb kurzzeitig ohne Bewusstsein liegen. Ein anderer Gast setzte die Rettungskette in Gang.

Deutscher stürzt auf Treppe: 75-Jähriger in Klinik geflogen

Der 75-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Lesen Sie auch: Warnstufe "Orange": In Tirol wächst die Sorge vor Überschwemmungen

Weitere Nachrichten aus Österreich finden Sie hier.