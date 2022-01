51-Jährige stirbt beim Skifahren in Tirol

In Tirol ist es erneut zu mehreren Skiunfällen gekommen - einer endete tödlich. Doch bisher rätselt die Polizei, was passiert ist.

In Sölden ist es am Dienstag gegen 10.40 Uhr zu einem Skiunfall gekommen. Wie die Tiroler Polizei berichtet, fuhr ein 37-jähriger Belgier mit seinen Skier im Schigebiet Tiefenbachgletscher die blaue Piste 38 am rechten Pistenrand talwärts.

Im mittleren Pistenabschnitt touchierten seine Skier die eines ebenfalls talwärts fahrenden unbekannten Skifahrers. Der Belgier stürzte und verletzte sich schwer. Der zweite unbekannte Schifahrer bemerkte den Unfall zwar, fuhr aber ohne anzuhalten die Piste weiter talwärts.

Der Belgier wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Beim anderen Skifahrer handelt es sich um eine männliche Person, bekleidet mit einer dunklen Skijacke. Zeugen können sich bei der Polizei Sölden unter +43 59133 / 7108 melden. (In Tirol ist es in den vergangenen Tagen mehrmals zu Skiunfällen gekommen.)

Polin bewusstlos im Skigebiet Hochfügen gefunden

Im Skigebiet Hochfügen auf der schwarzen Piste Nr. 7 ist es ebenfalls am Dienstag, um kurz nach 15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 51-jährige Polin wurde von der Pistenrettung am linken Pistenrand liegend bewusstlos vorgefunden.

Zeugen zum Unfallhergang sind bisher nicht bekannt. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die Polin mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo sie in den Abendstunden gestorben ist. Zum Unfall wird ermittelt.

