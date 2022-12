Mehrere Skiunfälle in Sölden - Zehnjähriger nach Zusammenstoß verletzt

Viel zu tun für die Retter in Sölden: Kurz hintereinander krachte es auf den dortigen Skipisten drei Mal. Unter anderem wurde ein Zehnjähriger verletzt.

30.12.2022 | Stand: 07:16 Uhr

Im Skigebiet Giggijoch in Sölden hat es am Donnerstagvormittag gleich mehrfach gekracht. Um kurz nach 10 Uhr prallten ein 50-jähriger Snowboarder und eine 61-jährige Skifahrerin zusammen. Während der Snowboarder unverletzt blieb, erlitt die Skifahrerin Verletzungen - ein Rettungshubschrauber flog sie in die Klinik nach Zams.

Nur etwa eine halbe Stunde später krachte es auf derselben Piste erneut: Eine 50-jährige Skifahrerin kollidierte mit einer weiteren Frau - beide kamen zu Sturz. Die unbekannte Frau fuhr davon. Die 50-Jährige erlitt dabei jedoch eine schwere Knieverletzung. Die Pistenrettung brachte sie ins Tal.

Um 11.15 Uhr krachten eine 52-jährige Skifahrerin und ein zehnjähriger Junge zusammen. Beide wurden dabei verletzt. Mit einem Hubschrauber flogen die Retter den Jungen in das Krankenhaus nach Zams. Die Frau konnte selbstständig mit der Gondel ins Tal fahren.

