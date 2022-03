Mehrere Skiunfälle in Tirol

In Tirol wurden bei verschiednenen Skiunfällen mehrere Menschen verletzt. Eine Frau erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass sie später im Krankenhaus starb.

Am Donnerstag, 17. März hat es in Tirol mehrere Skiunfälle gegeben. Im Skigebiet Alpbachtal kollidierte eine 51-jährige Frau aus Irland mit einem elfjährigen Jungen aus der Schweiz, berichtet die Tiroler Polizei. Beide wurden leicht verletzt und konnten selbständig einen Arzt aufsuchen. Eine weitere Kollision ereignete sich im Skigebiet Obergurgl. Dort stießen ein 18-jähriger Brite und ein 57-jähriger Belgier zusammen. Auch in diesem Fall konnten sich beide Beteiligten selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Laut der Polizei ist nicht bekannt, wie schwer sie verletzt sind.

Mann kommt im Skigebiet Alpbachtal von Piste ab

Bei einem weiteren Unfall im Skigebiet Alpbachtal ist ein 70-jähriger Österreicher in steiles waldiges Gelände abgestürzt, als er bei einem Sturz von der Piste abkam. Dabei verletzte er sich den Angaben zufolge sowohl am Oberschenkel als auch am Kopf. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Innsbruck geflogen.

Deutsche stirbt nach Sturz am "Gaislachkogel"

Bereits am 13. März ist eine 62-jährige Deutsche im Skigebiet „Gaislachkogel“ gestürtzt und hat sich dabei, obwohl sie einen Helm trug, so schwer am Kopf verletzt, dass sie kurz darauf starb. Die Frau war nach dem Unfall mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht worden, wo sie schließlich am 16. März gestorben ist. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass eine andere Person oder ein Hindernis Schuld an dem Unfall waren.

