Mehrere teils schwere Wintersportunfälle in Tirol

Zwei schwere Skiunfälle und ein herrenloser Schlitten, der einer Langläuferin am Achensee in die Beine fuhr, ereigneten sich jüngst in Tirol.

15.02.2023 | Stand: 21:42 Uhr

In Tirol ist es am Mittwoch erneut zu mehreren Wintersportunfällen gekommen. Dabei wurden insgesamt drei Menschen teils schwer verletzt. Bei einem Unfall fuhr der Verursacher davon - er ist bislang unbekannt. Bei einem weiteren Unfall ist ein unbemannter Schlitten einer Langläuferin in die Beine gefahren - die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Am Mittwochvormittag waren im Skigebiet "Wilder Kaiser" eine 28-jährige und eine 25-jährige Skifahrerin zusammengekracht. Die ältere der beiden zog sich dabei eine schwere Verletzung am Kiefer zu. Ein Notarzthubschrauber brachte sie in die Klinik nach Innsbruck. Die 25-Jährige blieb unverletzt.

Skiunfall in Tirol: Unbekannter Skifahrer verursacht Unfall und fährt davon

Mittags kam es im Skigebiet "Goldried" in Matrei zum nächsten Unfall. Hier fuhr ein bislang unbekannter Skifahrer eine 39-jährigen Skifahrerin von hinten an - die Frau kam zu Sturz. Dabei verletzte sich die Skifahrerin am Kopf. Der Verursacher fuhr weiter. Ein Hubschrauber brachte sie in das Krankenhaus nach Lienz.

Bereits am Sonntag ereignete sich auf einer Langlaufloipe in Eben am Achensee ein weiterer Unfall. Hier fuhr ein herrenloser Rodel einer 57-jährigen Langläuferin in das linke Bein, wodurch die Frau stürzte. Trotz starker Schmerzen benötigte die 57-Jährige vorerst keine Rettung. Ihr Mann brachte sie in das Krankenhaus nach Schwaz. Wie die Polizei jetzt berichtet, erlitt die Frau bei dem Unfall eine schwere Verletzung am Lendenwirbel und wurde am Mittwoch in das Krankenhaus nach Innsbruck überstellt. Schließlich erstattete der Ehemann der Frau am Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Der Rodel sei offenbar zwei unbekannten Kinder (etwa zehn Jahre alt) entkommen.

