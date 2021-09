Mehrfach Lebensmittelgeschäfte überfallen: Vorarlberger Polizei fasst Dieb

In Bregenz hat ein Mann im August mehrere Lebensmittelgeschäfte überfallen. Nun hat die Polizei ihn festgenommen. Der Mann ist kein Unbekannter.

20.09.2021 | Stand: 15:37 Uhr

Die Vorarlberger hat einen Dieb festgenommen. Der mehrfach vorbestrafte 36-jährige Mann aus Bregenz ist wird verdächtigt, am 14. August einen Lebensmittelmarkt in der Bregenzer Achsiedlung und am 27. August einen weiteren Einkaufsmarkt in der Landstraße in Bregenz überfallen zu haben, heißt es im Polizeibericht.

Der Tatverdächtige ist drogenabhängig und wurde am vergangenen Wochenende vom Einsatzkommando Cobra an seiner Wohnadresse festgenommen. Er hat gestanden, die beiden Raubüberfälle zur Finanzierung seiner Drogensucht begangen zu haben und wurde zwischenzeitlich über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

