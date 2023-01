46-Jähriger bei Auseinandersetzung in Mellau lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit in Mellau in Vorarlberg erlitt ein 46-Jähriger lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen.

09.01.2023 | Stand: 22:05 Uhr

Bei einem Streit in einem Mitarbeiterhaus in Mellau ( Vorarlberg) wurde ein 46-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich der 46-Jährige und ein 30-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr gestritten. Dabei fügte der 30-Jährige dem älteren Mann Schnitt- und Stichverletzungen zu.

Der 46-Jährige erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Bisher konnte der Verletzte nicht vernommen werden. Die Polizei nahm den 30-jährigen Tatverdächtigen am Tatort fest. Er wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.

