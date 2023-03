Mann greift Arbeitskollegen in Tirol mit Messer an und verletzt ihn schwer

In Lermoos in Tirol soll ein Mann seinen Arbeitskollegen mit einem Messer angegriffen haben und schwer verletzt. Der Verletzte musste notoperiert werden.

09.03.2023 | Stand: 08:08 Uhr

In einem Betrieb in Lermoos in Tirol soll ein 34-jähriger Deutscher seinen Arbeitskollegen am Mittwoch gegen 11 Uhr mit einem Cuttermesser angegriffen haben. Der 32-jährige Bulgare wurde dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Ein Hubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Er trug eine etwa 25 cm lange und 3 cm Tiefe Schnittwunde im Nackenbereich davon. Nach Angaben der Ärzte ist die Verletzung schwer, aber nicht lebensbedrohlich.

Lermoos: Verdächtiger nach Messerangriff in Polizeigewahrsam

Der 34-Jährige sei kurz nach dem Messerangriff mit seinem Auto geflüchtet. Beamte der Polizei Reutte und Bichlbach konnten den Mann wenige Minuten später an seiner Wohnung stellen und festnehmen. Der 34-Jährige befindet sich derzeit in Gewahrsam und hat sich nicht weiter zu den Vorwürfen geäußert. Am Donnerstag, 9. März, wollen die Ermittler den Verdächtigen im Beisein seines Anwalts vernehmen. Angaben zum Motiv kann die Polizei zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht machen.

