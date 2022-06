Kuh springt deutsche Wanderin an und verletzt sie

Bei einer Wanderung nahe Innsbruck ist eine deutsche Wanderin von einer Kuh angegriffen worden. Sie kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

21.06.2022 | Stand: 10:25 Uhr

Am Montagvormittag hat eine Kuh in Mieders ( Tirol) eine deutsche Wanderin verletzt. Laut Angaben der Polizei war die 64-jährige Frau gegen 11.10 Uhr mit ihrem Mann auf einem Forstweg in Richtung Ochsenhütte unterwegs. Dabei kamen sie nach ersten Ermittlungen auch an mehreren Jungkühen und mindestens zwei Mutterkühen vorbei.

Frau beim Wandern in Tirol von Kuh angegriffen

Die beiden versuchten laut Polizei die Tiere mit einem möglichst großen Abstand zu umgehen. Trotzdem sprang eine der Kühe offenbar die 64-Jährige von hinten an, wodurch diese in einen Graben stürzte. Dort stieg die Kuh scheinbar auch noch auf die Frau hinauf. Die Verletzte wurde von einem Rettungshubschrauber mithilfe eines Taus geborgen und ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht. Sie erlitt bei dem Vorfall Prellungen und Hämatome, konnte die Klinik aber noch am Montag wieder verlassen.

