Auf einer Baustelle in Innsbruck wurde wohl eine Weltkriegs-Mine gefunden. Der Südring ist komplett gesperrt, die umliegenden Gebäude werden evakuiert.

28.09.2021 | Stand: 15:38 Uhr

In Innsbruck ist am Dienstagmittag bei Grabungsarbeiten auf einer Baustelle ein Kriegsrelikt - wohl eine Mine - gefunden worden. Der Innsbrucker Südring ist derzeit in beiden Richtungen komplett gesperrt, es wurden diverse Umleitungen eingerichtet.

Mine in Innsbruck gefunden: Umliegende Gebäude werden evakuiert

Angrenzende Gebäude werden zurzeit evakuiert. Die Fundstelle ist großräumig abgesperrt. Der Entminungsdienst ist laut Polizei unterwegs.

