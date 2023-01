Bergwanderer geraten am Walmendingerhorn in alpine Notlage

Vier Bergwanderer sind am Walmendingerhorn bei Hirschegg in eine alpine Notlage geraten. Die Polizei musste die Gruppe mit dem Hubschrauber bergen.

05.01.2023 | Stand: 11:06 Uhr

Vier Bergwanderer im Alter zwischen 28 und 34 Jahren sind am Mittwochnachmittag am Walmendingerhorn in eine alpine Notlage geraten. Das teilt die Polizei Vorarlberg mit. Die Gruppe brach um 14.30 Uhr in Hirschegg auf, um auf den Heuberg zu wandern. Auf dem Grat angekommen, planten sie eine Überschreitung in Richtung Mittelberg zum Walmendingerhorn. Von dort wollten sie über die Walmendinger Alpe in Richtung Hirschegg absteigen.

Nach etwa zwei Drittel des Weges gerieten die vier Wanderer an eine ausgesetzte Engstelle und kamen nicht mehr weiter. Deshalb setzten sie einen Notruf ab. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers barg die Gruppe mittels Tau und brachte sie ins Tal. Alle vier Bergwanderer blieben unverletzt.

