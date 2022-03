Nach Rassismus-Debatte: Brauerei ändert ihr Logo ein bisschen - der "Mohr" bleibt

Die Mohrenbrauerei hat mit ihrem Logo lange für Diskussionen gesorgt, es gab Rassismus-Vorwürfe. Das neue Logo der Vorarlberger sieht nur wenig anders aus.

Die Mohrenbrauerei Vorarlberg hat am Dienstag ihr neues Logo präsentiert. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Dornbirn wurde das neue Markenzeichen vorgestellt, das jetzt erstmals auf dem Etikett des neuen "Spezial 0,33"-Bieres zu sehen ist.

Das alte Logo der Mohrenbräu hatte weit über die Grenzen Österreichs hinweg für Kritik gesorgt. Die Karikatur eines Mohren mit schwulstigen Lippen und krausen Haaren stand seit Frühsommer 2020 im Zentrum einer Rassismus-Debatte. Die Brauerei-Verantwortlichen hatten die Vorwürfe stets zurückgewiesen, hielten vorerst aber am Logo fest. Man wolle in Ruhe Neuerungen im Markenprozess erarbeiten, hieß es. Am Dienstag präsentierte das Unternehmen sein neues Mohrenbrauerei-Logo, das allerdings nur leicht überarbeitet wurde. Von dem Mohren im Logo wollen die Brauerei-Chefs nicht abrücken.

Aus der Darstellung seien "schwulstige Lippen, stupsige Nase und der etwas gebeugte Halsansatz“ entfernt worden, teilten die Verantwortlichen mit. Die übertriebene Darstellung stammt aus Kolonialzeiten und wurde in der Rassismus-Debatte um das Logo immer wieder eingeworfen.

Neues Logo von Mohrenbräu Vorarlberg: Neutral statt kolonial?

Im neuen Logo sei die Silhouette des Kopfes bewusst "sehr neutral" gehalten. In einer Pressemitteilung teilt die Brauerei dazu mit: "Die schwarze Silhouette im Logo erscheint künftig ohne die Merkmale, die ein Teil der Konsumentinnen und Konsumenten als rassistisch empfunden hatte. Die alte Darstellung des Kopfes, die auf einigen Produkten zu finden war, verschwindet ganz."

Tatsächlich müssen Biertrinkerinnen und Biertrinker sehr genau hinschauen und vergleichen, um den Unterschied zwischen altem und neuem Logo zu erkennen. "Wir haben uns entschieden, unsere Bildmarke zu verändern, den Kopf aber im Logo zu belassen. Das drückt ganz klar aus: Wir stehen zu unserer Tradition, distanzieren uns jedoch ganz entschieden von Rassismus", sagte Co-Geschäftsführer Thomas Pachole. Die Kosten für die komplette Umstellung des Markenauftritts liegen laut Mohrenbrauerei in Millionenhöhe.

In der Debatte hatte die Vorarlberger Brauerei früh signalisiert, dass ihre Unternehmensgeschichte und das Logo eng mit dem Namen Mohr verbunden sei. 1784 hatte Josef Mohr in Dornbirn eine Gaststätte mit angeschlossener Brauerei erworben. Dafür nutzte er das Familienwappen, das einen Schwarzen abbildet. Die Darstellung soll den heiligen Mauritius zeigen. Auch nach der Übernahme der Brauerei im 19. Jahrhundert wurde das Logo beibehalten.

Mohrenbrauerei-Logo: Nachfrage nach Bier stieg trotz oder wegen der Rassismus-Debatte an

Besonders in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram war deswegen Mitte 2020 eine heftige Debatte entbrannt. Mohrenbräu-Co-Geschäftsführer Pachole berichtete auch von "Nazi"-Beschimpfungen und Beleidigungen am Telefon. Auf der anderen Seite starteten Befürworter eine Online-Petition, um das alte Logo zu bewahren. Auch ein Marketing-Effekt stellte sich ein, die Nachfrage nach Flaschen-Bier der Mohrenbrauerei stieg an, das Unternehmen musste die Produktion erstmalig in der Firmengeschichte auf einen Zwei-Schicht-Betrieb umstellen.

Zwischendurch entwarf ein Grafiker in Eigenregie ein mögliches neues Logo, das einen einen Birnbaum anstelle des Kopfes zeigte. Daran entzündete sich ein neuerlicher "Shitstorm" in den sozialen Medien. Seit Dienstag ist nun klar, wie das überarbeitete Logo der Mohrenbrauerei aus Vorarlberg aussehen soll. Die Diskussionen dürften damit jedoch noch nicht enden.

