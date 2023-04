Lkw-Fahrer von umstürzendem Kran in Österreich erschlagen

Ein Baukran stürzt in Münchendorf nahe Wien um und fällt auf die Fahrerkabine eines Sattelschleppers. Der Lkw-Fahrer überlebt den Unfall nicht.

11.04.2023 | Stand: 16:49 Uhr

Ein umstürzender Kran hat in Österreich den Fahrer eines Sattelschleppers erschlagen. Die Lkw-Kabine sei komplett deformiert worden, der Fahrer am Dienstag noch am Unfallort in Münchendorf bei Wien gestorben, teilten die Behörden mit. Der Turmdrehkran war vom Erdboden aus ferngesteuert worden.

Der Kranführer brach aufgrund des Unfalls zusammen und wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unglücks war zunächst unbekannt. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

