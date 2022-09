Mutmaßlicher Mord in Innsbruck: Mann wird mit Schnittverletzungen in seiner Wohnung gefunden

Ein Mann wird tot in seiner Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Hötting gefunden. Wenig später meldet sein Sohn bei der Polizei, dass er einen Mord begangen habe.

Ein 63-Jähriger ist in Innsbruck im Stadtteil Hötting möglicherweise von seinem Sohn ermordet worden. Wie die Polizei mitteilt wurden Beamte am Mittwochabend zu der Wohnung in Hötting gerufen worden. Verwandte hatten zuletzt am Dienstagmittag Kontakt zu dem Mann und befürchteten, wie die Polizei schreibt, einen Unglücksfall.

Innsbruck: Mann tot mit Schnittverletzungen in seiner Wohnung gefunden

Mit Unterstützung der Feuerwehr Innsbruck gelangten die Beamten über den Balkon in die Wohnung, wo sie den 63-Jährigen tot fanden.Die Situation, in der der Mann gefunden wurde und einige Schnittverletzungen ließen darauf schließen, dass ein Gewaltdelikt vorliegen könnte.

Am Mittwochabend kurz vor Mitternacht meldete sich ein Mann bei der Polizeiinspektion am Flughafen. Der 38-Jährige sagte, dass er einen Mord begangen habe, machte aber keine weiteren Angaben. Wie sich herausstellte ist der 38-Jährige der Sohn des verstorbenen 63-Jährigen.

Der 38-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Tirol hat die Ermittlungen aufgenommen.

