Tragischer Unfall nahe Kitzbühel: Mutter stirbt, zwei kleine Kinder schwer verletzt

Nach einem Unfall in Jochberg ist eine 34-jährige Frau gestorben. Ihre beiden Kinder wurden schwer verletzt. Die Mutter wollte einem bremsenden Auto ausweichen.

04.01.2023 | Stand: 21:33 Uhr

Update: Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, starb die 34-jährige Mutter am Nachmittag des 4. Januars an ihren schweren Verletzungen.

Eine 34-Jährige ist nach einem Unfall in Jochberg bei Kitzbühel gestorben. Ihre beiden Kinder (fünf und drei Jahre alt) wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Wagen am Mittwochvormittag in Richtung Kitzbühel unterwegs. Ein vor ihr fahrender 29-Jähriger musste abbremsen, doch die Mutter der zwei Kinder war nicht mehr im Stande, rechtzeitig zu bremsen. Sie lenkte auf die Gegenfahrbahn, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Doch dabei stieß ihr Auto mit dem einer 57-Jährigen zusammen, die entgegen kam.

Die 34-Jährige, ihre fünfjährige Tochter und ihr dreijähriger Sohn wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Retter brachten sie in das Krankenhaus nach Salzburg, die Klinik in Innsbruck und in die in St. Johann in Tirol. Die 57-Jährige und 58-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

