Nach Felssturz in Nauders: Bundesstraße am Reschen ist wieder befahrbar

Die B-180 Reschenbundesstraße in Nauders war am Neujahrstag wegen eines Felssturzes gesperrt worden. Nun ist der Weg für den Verkehr wieder frei.

02.01.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Update 2. Januar, 14.48 Uhr: Nach einer Besichtigung des Felsturzes in Nauders hat das Land Tirol die B-180 Reschenbundesstraße in diesem Bereich wieder freigegeben. Das bestätigte ein Sprecher des Landes Tirol gegnüber unserer Redaktion.

Gegen 17:30 Uhr kam es am Neujahrstag auf der B-180 Reschenbundesstraße in Nauders zu einem Felssturz. An einem gefrorenen Wasserfall gingen Eis und Geröll ab. Die Bundesstraße wurde auf einer Länge von ca. 30 Metern verunreinigt und in Absprache mit der Straßenmeisterei Ried für den gesamten Verkehr bis auf weiteres gesperrt.

Felssturz in Nauders: Lokale Umleitung ist eingerichtet

Eine lokale Umleitung ist eingerichtet. Am Sonntag, 2. Januar wird am Vormittag die Abbruchstelle durch den Landesgeologen besichtigt. Die Dauer der Sperre ist derzeit noch nicht absehbar. Es wurden weder Personen verletzt noch Fahrzeuge beschädigt.

