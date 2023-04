Nach Schlägerei in Bregenz: Angreifer tritt Polizisten gegen Kopf

Nach einer Schlägerei in Bregenz attackiert ein Mann einen Polizisten. Plötzlich stürzt sich auch eine Frau auf die Beamten.

11.04.2023 | Stand: 08:44 Uhr

In Bregenz kam es am Ostermontag bei einer Tankstelle in der Rheinstraße zu einer Schlägerei. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchteten drei Verdächtige in Richtung Prälatendammstraße - wo sie von der Polizei gestellt wurden.

Bregenz: Polizisten geschlagen und getreten

Bei der Befragung reagierte ein amtsbekannter Mann laut Polizei aggressiv, schlug bei der folgenden Festnahme auf einen Beamten ein und trat ihm gegen den Kopf. Als die Polizisten dem 32-Jährigen Hand- und Fußfesseln anlegten, versuchte plötzlich auch eine 23-jährige Frau die Festnahme zu verhindern, indem sie sich auf die Beamten stürzte. Auch ihr mussten Hand- und Fußfesseln angelegt werden.

Die beiden werden wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Beleidigung an die angezeigt.